Auszeichnung : Julio Garcia Vico gewinnt Deutschen Dirigentenpreis

Köln Der in Düsseldorf lebende Spanier Julio Garcia Vico hat in Köln den „Deutschen Dirigentenpreis“ gewonnen.

Aktuell studiert der Musiker Dirigieren in Düsseldorf. Für den in Köln ausgetragenen Wettbewerb hatten sich zwölf Kandidaten für die letzten Runden qualifiziert, in denen sie sich vor einer Jury beweisen mussten.