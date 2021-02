Neues aus Hollywood : Julia Roberts und Sean Penn in Watergate-Serie

Julia Roberts und Sean Penn in Watergate-Serie

Julia Robert bei den British Fashion Awards 2019 in London. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Los Angeles Der Watergate-Skandal erschütterte in den 1970er Jahren die USA. Eine geplante Serie über die Ereignisse ist hochkarätig besetzt.

Die Oscar-Preisträger Julia Roberts (53) und Sean Penn (60) übernehmen die Hauptrollen in einer TV-Serie über den Watergate-Skandal, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte.

Der US-Bezahlsender Starz kündigte das Projekt am Montag auf Twitter an und verlinkte einen Bericht des Branchenportals „Deadline.com“. Demnach übernimmt Matt Ross (51, „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“) die Regie. Die Dreharbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen.