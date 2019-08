Gleichstellung : Joy Denalane will mehr Frauen in Musikbranche sehen

Joy Denalane will mehr Frauen in Musikbranche sehen

Die Sängerin Joy Denalane wirbt für mehr Frauen in der Musikbranche. Foto: Tobias Hase.

Hamburg Die deutsche Soulsängerin Joy Denalane („Mamani“, „Gleisdreieck“) setzt sich künftig verstärkt dafür ein, dass Frauen in der Musikbranche eine wichtigere Rolle spielen.

Die 46-Jährige wird gemeinsam mit der britischen Sängerin Kate Nash von September an neue Botschafterin der Initiative Keychange, die die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Musikwirtschaft zum Ziel hat. Das teilte der Mitinitiator, das Hamburger Reeperbahnfestival, am Donnerstag mit.