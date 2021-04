Gewonnene Show bei ProSieben : Joko setzt Klaas ein Denkmal - vor dem Berliner Hauptbahnhof

Berlin Wenn die TV-Entertainer Joko&Klaas ProSieben Sendezeit abringen, nutzen sie die gewonnenen Minuten schon mal für gesellschaftspolitische Statements. Diesmal gab es eine Überraschung - für Klaas.

„Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, Klaas, Danke, dass es Dich gibt“, sagte der in einen grauen Frack gekleidete Winterscheidt (42) am Mittwochabend in einer Liveübertragung auf ProSieben. Er empfing seinen völlig verdutzten Showpartner (37) mit rotem Teppich und Orchester auf dem Bahnhofsvorplatz und enthüllte schließlich das rund zwei Meter hohe Denkmal aus Kupfer.