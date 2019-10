US-Rapper : „Jesus is King“: Verspätetes Album von Kanye West erschienen

Los Angeles Nach zahlreichen kurzfristigen Verschiebungen hat der Rapper Kanye West (42) sein neues Album veröffentlicht. „Jesus is King“ erschien zunächst im Internet zum Streamen und Kaufen. Das Album besteht aus elf Songs, deren Titel meist religiös assoziiert sind.

Ursprünglich war „Jesus is King“ für Ende September angekündigt gewesen, wurde dann aber immer wieder verschoben. Schließlich sollte es in der Nacht zum Freitag erscheinen, dann wurden Fans von West per Twitter aber erneut vertröstet: „Danke, dass ihr loyal und geduldig seid.“ Aber man arbeite derzeit noch bei drei Songs an der Abmischung. „Wir werden nicht schlafen gehen, bevor das Album draußen ist.“ Einige Stunden später erfolgte dann doch noch die Veröffentlichung.