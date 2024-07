Schauspiel „Jedermann“ in Weimar mit Thieme als Tod

Ein „Jedermann“ mit prominenter Besetzung kommt in Weimar auf die Bühne: Auf den Terrassen des Weimarhallenparks wird bei der Inszenierung des Klassikers Julian Weigend in der Hauptrolle zu sehen sein. Der Schauspieler ist bekannt aus der ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. Der Weimarer Schauspieler Thomas Thieme („Das Leben der Anderen“) wird den Tod geben. Auch die frühere RTL-Wohnexpertin Tine Wittler sowie Michaela Schaffrath und Ralph Morgenstern sind laut Veranstalter dabei. Sechs Open-Air-Inszenierungen sind im Juli in Weimar geplant (11./12./13.7. sowie 18./19./20.7.).