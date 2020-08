100. Jubiläum : „Jedermann“-Festaufführung leidet unter Schnürlregen

Salzburg Zum 100. Geburtstag des „Jedermann“ ließen die Salzburger Festspiele diverse Stars antreten. Die Festaufführung mit präsidialem Besuch auf dem Domplatz fiel jedoch ins Wasser.

Am 22. August 1920 war Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in der Regie Max Reinhardts erstmals auf dem Salzburger Domplatz aufgeführt worden und ist seither nicht nur Herz- und „Kassenstück“ der Festspiele, sondern ein Theatermythos. Infolge der Corona-Pandemie war das Programm des „Jedermann“-Tages zusammengestutzt worden. Als Kernstück blieben Auftritte diverser Ex-Jedermänner in Salzburger Wirtshäusern. Allen voran trat dort der österreichische Großschauspieler Brandauer auf, der die Rolle von 1983 bis 1989 verkörpert hatte, sowie Peter Simonischek, der sogar sieben Jahre „Jedermann“-Dienst geleistet hatte - so lange wie kein anderer vor ihm.