Legendärer Posaunist und Band-Leader : Jazz-Ikone Chris Barber stirbt mit 90

London Der Bandleader ließ den traditionellen New-Orleans-Sound in Europa aufleben.

Geboren wurde er am 17. April 1930 in London, mit einem Wirtschaftswissenschaftler als Vater und einer sozialistischen Bürgermeisterin als Mutter. Auf einer Privatschule lernte er Geige zu spielen. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass er schließlich Bläser wurde: Ein Posaunist bot ihm ein Instrument an, und Barber hatte gerade genug Geld in der Tasche. Mit 19 gründete er seine erste Jazzband, er studierte Posaune und Kontrabass an der berühmten „Guildhall School of Music and Drama“ in London. „Improvisation ist Teil der Musik, aber man muss trotzdem die richtigen Noten spielen“, erklärte der klassisch ausgebildete Musiker der Zeitschrift „Countrylife“. „In einigen Londoner Nachtclubs wurde so etwas wie Jazz gespielt“, erinnerte sich Barber an die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. „Amerikanische Jazzmusiker arbeiteten im Orchester an Orten wie dem Savoy.“ Blues-Musik fand aber keine größere Anerkennung. Das änderte sich in den 1950er Jahren.