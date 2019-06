Neues Album „Taller“ : Jamie Cullum: „Ich möchte als Person größer sein“

London Fünf Jahre mussten Fans von Jamie Cullum auf sein neues Album „Taller“ warten. Grund für die lange Wartezeit waren Startschwierigkeiten, wie der britische Musiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verrät.

Der 39-Jährige, der inzwischen Vater von zwei Töchtern ist, vermisste die Authentizität in seiner Musik. „Es ist ein bisschen so, als wenn man ein alternder Popstar ist, und man schreibt Songs über Nächte in den Clubs, obwohl man gar nicht mehr in die Clubs geht“, erklärt Cullum. „Ich konnte nicht einfach Songs darüber schreiben, wie ich meine Kinder zur Schule fahre.“