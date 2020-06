Pandemie : James-Joyce-Fans feiern „Bloomsday“ wegen Corona online

Ein James-Joyce-Darsteller am Grab des Schriftstellers James Joyce und seiner Frau in Dublin (2019). Foto: Brian Lawless/PA Archive/dpa

Dublin Auf den Spuren von Leopold Bloom: Auch in diesem Jahr soll des Schriftstellers James Joyce gedacht werden. Sein Roman „Ulysses“ spielt an einem einzigen Tag, dem 16. Juni 1904.

Fans des Romans „Ulysses“ von James Joyce feiern am Dienstag (16. Juni) wieder den „Bloomsday“. In dem epochalen Roman beschrieb der irische Schriftsteller (1882-1941) auf mehr als 1000 Seiten einen Tag, nämlich den 16. Juni 1904, im Leben des Anzeigenakquisiteurs Leopold Bloom in Dublin.