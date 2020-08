„Polizeiruf 110“-Ermittler : Jaecki Schwarz muss nicht mehr nach Hollywood

Berlin Er macht sich keine Illusionen: Jaecki Schwarz, viele Jahre populärer Schauspieler beim „Polizeiruf 110“, glaubt nicht mehr an eine dritte Karriere.

Das deutsche TV-Publikum kennt den Berliner aus vielen Film- und Fernsehproduktionen, seit Ende der 60er Jahre ist er im Geschäft. Seine wohl bekannteste Rolle ist der Hauptkommissar Herbert Schmücke - von 1996 bis 2013 spielte Schwarz den TV-Ermittler im Krimiklassiker „Polizeiruf 110“ im Ersten. Zuletzt ist es allerdings recht still um Schwarz geworden. In der ZDF-Krimireihe „Ein starkes Team“ mit Stefanie Stappenbeck und Florian Martens hat er regelmäßig kurze Gast-Auftritte als „Sputnik“: ein schrulliges Allroundtalent, regelmäßig der Garant für Chaos im Polizeirevier. Laut „Bild“-Bericht will Schwarz an dieser kleinen Rolle auch künftig festhalten.