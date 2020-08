Werk „Übersicht“ : Wiener Wirbel um Kunst von Gerhard Richter

Wien Ein verschwunden gemeldetes Kunstwerk des deutschen Gegenwartskünstlers Gerhard Richter hat in Österreich einige Aufregung ausgelöst. Der Druck sei möglicherweise wieder aufgetaucht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Druck hätte laut Polizei gemeinsam mit 21 weiteren Werken Mitte Juli aus dem niederösterreichischen Ort Purkersdorf in eine Galerie in Wien transportiert werden sollen, kam aber offenbar nie dort an. Nun habe sich eine Dame aus Purkersdorf gemeldet und gesagt, dass sich das 82 mal 68 Zentimeter große bedruckte Büttenpapier noch immer an seinem alten Platz befinde, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.