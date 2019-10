Interview mit „Monchi“ Gorkow von Feine Sahne Fischfilet : „Ein Fehler, den Nazis hinterher zu laufen“

Jan „Monchi“ Gorkow im September bei einem Konzert in der Zitadelle Spandau. Foto: dpa/Christoph Soeder

Saarbrücken Der Musiker über die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, Bombendrohungen und die Afd. Ende November spielt die Band in Saarbrücken.

Punkrock von links macht die Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Vorwürfe, linksradikal zu sein, weist die Gruppe, die zwischenzeitlich im Bericht des Verfassungsschutzes ihrer heimat auftauchte, zurück. Ende des Monats spielt die Band, die 2018 auch bei Rocco del Schlacko in Püttlingen zu sehen war, in Saarbrücken. Wir haben mit Sänger Jan „Monchi“ Gorkow (32) gesprochen.

Die Band hat sich beim Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Präsentkorb bedankt, weil sich die Beobachtung durch die Behörde als gute Werbung erwiesen hat. Jetzt nennt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen die Band „linksradikal“ – vielleicht auch eine gute Werbung, je nach Publikum. Bekommt Meuthen auch einen Präsentkorb?

GORKOW Nein, wenn wir solchen Leuten alle einen Präsentkorb schicken würden, wären wir pleite. Das war eine Ausnahme vor ein paar Jahren, da haben wir den Korb sogar persönlich vorbei gebracht. Der Verfassungsschutz hat mehr über uns geschrieben als über alle Nazi-Bands in Mecklenburg-Vorpommern zusammen und mehr als über den NSU, der Menschen erschossen hat. Das zeigt, wo diese Behörde steht. Und wenn sie uns scheiße findet, ist das eher ein Kompliment.

GORKOW Beide nicht. Es ist ja durchaus möglich, dass wir ab morgen wieder beobachtet werden. Man konnte uns nicht erklären, warum wir auf der Beobachtungsliste standen, und auch nicht, warum wir dann da nicht mehr standen. Das war absurd. Eine spätere Textzeile von uns, „Wenn wir sehen, dass sie kotzen, geht es uns gut“, zielt auf den Verfassungsschutz. Man sieht ja schon am ehemaligen Chef Hans-Georg Maaßen, wo diese Leute stehen. Maaßen hat genau da hingehört.

Wie stark ist der Widerstand gegen die Band? Ihr Proberaum in Greifswald wurde mehrmals verwüstet, bei Konzerten gab es Bombendrohungen.

GORKOW Bei der letzten Tour mussten wir in Chemnitz ein Konzert unterbrechen und den Saal räumen, weil es eine Bombendrohung gab. Das sind widrige Umstände – aber das Konzert wurde dann eines unserer besten. Wir heulen nicht rum, sondern machen unser Ding, gehen auf Tour, arbeiten weiter.

2016 haben Sie vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die Kultur-Kampagne „Noch nicht komplett im Arsch“ gestartet, um zu zeigen, wie Sie damals schrieben, „dass trotz des gesellschaftlichen und politischen Rechtsrucks es auch hierzulande engagierte Menschen und Gruppen gibt, die der rechten Tristesse ihre Ideen und Träume entgegensetzen“. War das erfolgreich, auch wenn die AfD 21 Prozent erreicht hat?

GORKOW Ja, denn die Veranstaltungen waren gut. Wir hatten ja nie den Anspruch, den Björn Höcke umzustimmen und zum Liberalen zu machen, wir sind ja keine Sozialarbeiter. Es wäre ein Fehler, den Nazis hinterher zu laufen, und „Bittebitte, veränder‘ Dich doch mal“ zu sagen. Man muss sich auf die coolen Leute in der Gesellschaft konzentrieren, und von denen gibt es viele. Die muss man stärken, mit denen muss man Sachen schaffen. Dass in manchen Bundesländern 20 bis 25 Prozent der Menschen kein Problem damit haben, Nazis zu wählen, ist beschissen. Aber man muss weitermachen.

GORKOW Nein – überrascht war ich nur davon, wie viele Leute überrascht waren. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern saß die NPD für mehrere Legislaturperioden im Landtag, jetzt sitzt da die AfD. Die ist inhaltlich identisch, der einzige Unterschied ist, dass die AfD mehr Wähler hat.

Was kann Ihre Musik politisch bewirken, gerade in einem Konzert? Da gehen doch keine Rechtsextremen rein und kommen als Linke wieder raus?

GORKOW Nein, das funktioniert bei niemandem, das ist klar. Aber es einfach gut, dass zu unseren Konzerten Junge und Ältere kommen, Anzugträger und HipHopper. Diese große Bandbreite wollen wir feiern. Vor Jahren haben wir in Saarbrücken vor 200 Leuten in der Garage gespielt – jetzt spielen wir im E-Werk, das wir wohl ausverkaufen werden. Da kommen so viele verschiedene Leute, das mag ich sehr.