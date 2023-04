Lesung in Saarbrücken Autor Stefánsson: „Gegen den ersten Tod können wir nicht ankämpfen“

Jón Kalman Stefánsson zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Islands. Dem 1963 in Reykjavík geborenen Autor gelang mit „Himmel und Hölle“ (2009) der internationale Durchbruch, 2018 war er für den alternativen Literaturnobelpreis nominiert. Am 26. April liest Stefánsson in Saarbrücken aus seinem von der Kritik gelobten, neuen Roman „Dein Fortsein ist Finsternis“. Moderiert wird der Abend von Kristof Magnusson, der Bücher aus dem Isländischen ins Deutsche übersetzt und mit seinen Bestsellern „Dänen lügen nicht“ und „Das war ich nicht“ als Autor sehr erfolgreich ist.