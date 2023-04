Interview Jaroslav Rudiš Autor Jaroslav Rudiš: „Die Eisenbahner sind großartige Lyriker!“

RUDIŠ In beiden Sprachen und in beiden Ländern, in Tschechien und in Deutschland. Aber vielleicht doch vor allem in einem Zug, im Speisewagen zwischen Prag und Berlin. Immer wieder zieht es mich aber auch nach Österreich. Der Hauptbahnhof in Wien ist für uns Mitteleuropäer der wichtigste Bahnhof, von hier kann man nach Lwiw, Triest oder Zagreb fahren. So war es auch schon 1914. Über das Bundesverdienstkreuz habe ich mich natürlich sehr gefreut, die Nachricht erreichte mich in einer Regionalbahn, in einem Tunnel zwischen der Schweiz und Italien, zwischen Chiasso und Como. Es freut mich, dass meine Geschichten die Deutschen nach Prag und die Tschechen nach Berlin oder München bringen. Oder nach Saarbrücken.