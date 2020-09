Interview mit Autor Christian Duda : „Die Wirklichkeit bietet genügend Horror“

Saarbrücken Der Autor kommt zur Saarbrücker Jugendbuchmesse und stellt sein neues Buch „Milchgesicht“ vor. Es geht darin um Ausgrenzung.

Sepp kommt Anfang der 1950er Jahre in der Arbeitersiedlung Hönigsberg in der österreichischen Steiermark auf die Welt. Er leidet unter Albinismus: viel zu helle Haut, hellblonde Haare, entzündete Augen. „Milchgesicht“ wird der Junge, der zu einer ledigen Tante abgeschoben wird, abfällig genannt. So heißt auch das Jugendbuch von Christian Duda, das er von diesem Mittwoch an auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken vorstellen wird. Darin erzählt er die anrührende, erschütternde, brutale Geschichte von Sepp, eingebettet in die autobiografische Geschichte seiner eigenen Großmutter, bei der Duda als kleiner Junge in Hönigsberg lebte. Der Autor schont seine junge Leserschaft nicht. Sepp wird nicht nur übelst gemobbt, er hat auch nie eine echte Chance. Und wäre das nicht schon genug, führt uns Duda in die rücksichtslose, streng normierte Gesellschaftsordnung einer Gemeinde in der Nachkriegszeit ein, in der Frauen sich unterzuordnen haben, in der vergewaltigt und abgetrieben wird und Gewalt und Lieblosigkeit an der Tagesordnung sind. Einziger Hoffnungsschimmer ist die liebevolle Tante, die Sepp eine aufopfernde Mutter wird. Dass strukturelle Diskriminierung und Ausgrenzung nach wie vor an vielen Stellen erfahrbar sind, macht das Buch zu einer relevanten Lektüre, mit der junge Menschen aber nicht alleine bleiben sollten. Wir haben mit Christian Duda über sein Buch und die Frage, was jungen Lesern ab wann als Lektüre zumutbar ist, gesprochen.