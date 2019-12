Festspielsprecher : Instanz auf dem Grünen Hügel: Peter Emmerich gestorben

Bayreuth Er galt als graue Eminenz auf dem Grünen Hügel: Drei Jahrzehnte lang war Peter Emmerich Pressechef der Bayreuther Festspiele. Sein Tod ist für die Festspiele und ihre Chefin ein heftiger Einschnitt, denn er war mehr als ein Sprecher.

Als die Macher des Franken-„Tatorts“ für eine Szene im Bayreuther Festspielhaus jemanden suchten, der in einer Krisensituation vor den Vorhang tritt und die Wagnerianer informiert, da kamen sie an einem Mann nicht vorbei: Peter Emmerich.

Denn auch im echten Leben war er es, der in brenzligen Situationen auf dem Grünen Hügel vorgeschickt wurde. Nun ist der langjährige Pressesprecher der Richard-Wagner-Festspiele völlig überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben.

„Die Bayreuther Festspiele sind ärmer ohne ihn, sein jäher Verlust wird ohne weiteres und schnell kaum zu ersetzen sein“, heißt es am Donnerstag in einem Nachruf auf der Homepage der Festspiele.

Am Vorabend hatte Leiterin Katharina Wagner den plötzlichen Tod ihres langjährigen Mitarbeiters bestätigt. Woran er starb, wurde zunächst nicht bekannt. Emmerich sei tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte eine tief betroffene Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist schrecklich, ein Alptraum.“ Sie sei völlig schockiert. „Es ist schlimm, wenn man nicht Abschied nehmen kann.“ Emmerich habe „für die Festspiele gelebt“.

Und das mehr als 30 Jahre lang. 1989 - noch einige Monate vor der Wende - holte der legendäre Festspiel-Patriarch Wolfgang Wagner Emmerich von der Dresdner Semperoper nach Bayreuth. Es sei eine „ungewöhnliche, von höchsten staatlichen Stellen der damaligen DDR gebilligte Übersiedlung“ gewesen, schreiben die Festspiele nun in ihrem Nachruf.

Seit dieser „Übersiedlung“ war Emmerich für Journalisten in aller Welt Ansprechpartner. Er war geachtet und gefürchtet gleichermaßen. Denn der Weg zur Festspielleitung oder zu Interviews mit den Künstlern von Bayreuth führte stets über ihn. Er konnte Journalisten problemlos am ausgestreckten Arm verhungern lassen - und tat das mitunter auch. Wenn sich mal wieder ein Skandal anbahnte auf dem Hügel, war er es aber auch, der vorgeschickt wurde, um die Wogen zu glätten. Die Festspiele würdigten Emmerich als „zentrale intellektuelle Instanz“. „Gerade in heiklen Situationen verstand er es stets, den richtigen Tonfall und die angemessene Wortwahl zu finden.“