Kultgießerei Dudweiler : Sphärische Klänge in kultiger Industrie-Kulisse

Die Kulisse in der Kultgiesserei (hier auf einem Bild von 2018) ist unverwechselbar. Foto: Iris Maria Maurer

Dudweiler Die Kultgiesserei Dudweiler meldet sich nach Corona-Zwangspause mit der Neunkircher Band InMitten zurück.

Mit sphärischen Klängen und der Neunkircher Band InMitten fand am Freitag die reichlich späte Saisoneröffnung in der Kultgiesserei Dudweiler statt. „Corona hat uns sehr gebeutelt“, so Thomas Schumacher vom Verein Kultgiesserei. „Im letzten Jahr hatten wir hier insgesamt 16 Veranstaltungen. Diese ist nun unsere erste für dieses Jahr.“ Die Freude darüber, dass es nun endlich wieder Veranstaltungen auf dem Gelände der alten Gießerei gibt, kann man Schumacher ansehen. Jedoch: „Für diesen Abend legen wir unter’m Strich drauf. Aber Hauptsache, es geht nochmal los.“

Die Kultgiesserei ist als Location auch einfach zu besonders, um nicht genutzt zu werden: Der Industrie-Charme aus freiliegenden Lüftungsschächten, der Stahlträgerkonstruktion unter dem Dach und alten Spinden, an denen der Rost nagt, macht die Putzhalle der ehemaligen Dudweiler Eisengießerei als Veranstaltungsort spannend und sehenswert. Dem blauen Gebotsschild an der Wand mit dem gut gemeinten Rat, sich in der Putzhalle besser einen Gehörschutz anzuziehen, sollte man heute jedoch keinen Glauben schenken – man würde etwas verpassen. Denn dass Francesco Cottone (Piano, Synthesizer, Gesang), Hannah Neumann (Violine, Piano, Gesang) und Amby Schillo (Cello, Percussion, Gesang) regelrechte Klangfetischisten sind, sollte bereits hinlänglich bekannt sein. Auch diesmal hat das Trio wieder einen hervorragenden Sound, auch wenn die Geige von Neumann bisweilen zu sehr heraussticht.