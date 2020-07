Bayreuther Festspiele : Katharina Wagner will nach Bayreuth zurückkehren

Bayreuth Nach längerer Krankheit will die Bayreuther Festspielleiterin Katharina Wagner (42) im Herbst wieder die Arbeit aufnehmen. „Das hoffen wir alle“, sagte ein Festspielsprecher am Mittwoch in Bayreuth.

