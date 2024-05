Literatur „Ihr wollt es dunkler“ - Neues Buch von Stephen King

Das merkt man auch: King spielt mal wieder auf der ganzen Klaviatur der Furcht - mit der Angst vor Monstern, vor dem Tod, vor Außerirdischen, vor dem Fliegen. Sein Stil bleibt unverkennbar. Für Fans ist es mit den Werken von Stephen King so ähnlich wie mit dem Cheeseburger der Lieblings-Fastfoodkette: Was man serviert bekommt, ist zwar nicht jedes Mal irre überraschend, aber man wird eben auch nie enttäuscht. Und auch wenn King selbst nicht so genau weiß, warum die Menschen so gern seine Gruselgeschichten lesen, ist er doch überzeugt: „Unsere Fantasie ist hungrig und muss gefüttert werden.“