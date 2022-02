Filmpreise : „Ich bin dein Mensch“ nicht in Oscar-Endrunde

Los Angeles Regisseurin Maria Schrader geht leer aus: Ihr Film „Ich bin dein Mensch“ ist nicht für die Oscar-Verleihung nominiert worden.

Die deutsche Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ hat es nicht in die Oscar-Endrunde geschafft. Maria Schraders futuristischer Film war nach einer Vorauswahl im Dezember zunächst einer von fünfzehn Kandidaten in der Sparte „International Feature Film“ gewesen.

Am Dienstag gab die Oscar-Akademie nun die fünf Finalisten bekannt. Darunter sind die Filme „Drive my Car“ (Japan), „The Hand of God“ (Italien) und „Compartment No 6“ (Finnland). Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.