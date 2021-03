„Dungeons&Dragons“ : Hugh Grant als Bösewicht in Fantasyfilm

Hugh Grant als Bösewicht in Fantasyfilm

Los Angeles Neue Rolle für den britischen Schauspieler Hugh Grant: Der Komödienstar wird seine dunkle Seite zeigen und in einer magischen Welt mit Drachen, Orks und Schatzsuchen abtauchen.

In der geplanten Verfilmung des Fantasy-Rollenspiels „Dungeons&Dragons“ soll Grant den Hauptantagonisten verkörpern, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichteten.

Das Fantasy-Spiel in einer magischen Welt mit Drachen, Orks und Schatzsuchen zieht seit über 40 Jahren weltweit Millionen von Anhängern in seinen Bann. Als Regisseure sind Jonathan Goldstein und John Francis Daley an Bord, die zuvor gemeinsam die Komödien „Vacation - Wir sind die Griswolds“ und „Game Night“ drehten.