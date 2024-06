Film Hüller und Çatak können Oscar-Akademie beitreten

Hüller war in diesem Jahr mit ihrer Rolle in dem französischen Justizdrama „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Çatak war mit dem Gesellschaftsdrama „Das Lehrerzimmer“ für Deutschland in der Sparte „Internationaler Film“ im Oscar-Rennen. Der in Berlin geborene und teilweise in der Türkei aufgewachsene Regisseur kann der Filmakademie als Regisseur oder als Drehbuchautor beitreten.