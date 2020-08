Doku auf Disney+ : „Howard“: Ein Mann verändert Disney für immer

New York Howard Ashman hat Song-Texte für „Arielle, die kleine Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ geschrieben. Disney+ würdigt das Talent des Mannes, der nur 40 Jahre alt wurde, mit einer Doku.

Die 95-minütige Dokumentation zeigt das Leben Ashmans von der Geburt in Baltimore über den Umzug nach New York und dem ersten großen Erfolg mit „Der kleine Horrorladen“ bis zu den Oscars für „Unter dem Meer“ aus „Arielle“ und dem Titelsong „Die Schöne und das Biest“. Für letztere Auszeichnung konnte 1992 nur noch Ashmans früherer Partner Bill Lauch die Dankesrede halten. Privates und Berufliches wird zu teils nachgestellten Szenen verknüpft, ausgespart wird auch nicht, wie Ashman lange seinem Arbeitgeber die HIV-Erkrankung verheimlichte, aus Angst, dass der Familienkonzern keinen Schwulen in seinen Reihen dulden würde.

Zeichentrickfans erfahren anhand von Archiv-Entwürfen, wie verstaubt noch die ersten Skizzen dieser Filme daherkamen und wie dann schließlich in der vielleicht beeindruckendsten Szene durch Angela Lansbury und Jerry Orbach im Song „Be our Guest“ („Sei hier Gast“ in der deutschen Version) Ashmans Reime zum Leben erwachen - einer der Momente, in denen die häufig vom Marketing beschworene Disney-Magie entsteht.