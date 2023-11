Regisseur Hollywoods Phantom und Genie - Terrence Malick wird 80

Nach „Tree of Life“ (2011) mussten Malick-Fans nicht lange warten. „To the Wonder“ (2013), mit Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams und Javier Bardem, ist ein Liebesdrama mit Traumsequenzen. In „Knight of Cups“ (2015) schickte er Christian Bale in der Rolle eines Erfolgsautors mit Natalie Portman und Cate Blanchett auf Sinnsuche durch Hollywood. Ähnlich geheimnisvoll wie der Film, muss auch der Dreh gewesen sein. „Terry hat mir nicht gesagt, um was es in dem Film geht“, erzählte Bale bei der Berlinale. Er habe auch nie gewusst, was er an dem jeweiligen Tag machen müsse.