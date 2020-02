„Das ist ein Traum von mir“ : Hollywood-Moderator Gätjen wäre gern einmal bei Oscars dabei

„Ich habe schon irre Geschichten gehört, was da während der Show so alles passiert“, sagt Steven Gätjen. Foto: Henning Kaiser/dpa.

Los Angeles Steven Gätjen berichtet schon seit vielen Jahren vom roten Teppich bei den Oscars - live bei der Verleihung war er allerdings noch nicht dabei.

„Das ist noch immer ein Traum von mir, dass ich dafür mal eine Einladung bekomme“, erzählte der 47-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe schon irre Geschichten gehört, was da während der Show so alles passiert.“

Gätjen wird dieses Jahr zum 17. Mal vom roten Teppich in Hollywood berichten. „In all den Jahren habe ich noch kein Ticket bekommen - wahrscheinlich muss ich noch weitere 17 Jahre warten!“

Der 47-Jährige übernimmt in der Oscarnacht für ProSieben gemeinsam mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert die Berichterstattung vor Ort. ProSieben ist als einziger deutscher TV-Sender live am roten Teppich mit dabei, wenn die Oscars in der Nacht vom 9. zum 10. Februar verliehen werden.