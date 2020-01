Hörspielreihe Jan Tenner : Wie man Kassetten-Superhelden wieder auferstehen lässt

Foto: Zauberstern Records

Saarbrücken 30 Jahre ist es her (eine nachgeschobene Sonderfolge außer Acht gelassen), dass die Science-Fiction-Kassettenserie „Jan Tenner“ ein jähes Ende fand. Jetzt gibt es eine Fortsetzung – sogar mit Original-Synchronstimmen von einst. Sechs Folgen sind kürzlich erschienen. Wir haben mit Simeon Hrissomallis, der die Neuauflage konzipiert hat, über die Entstehung und die weiteren Pläne gesprochen.

Herr Hrissomallis, Inwiefern sind Sie als Fan von Jan Tenner aufgewachsen?

Simeon Hrissomallis Nun ich habe schon ab fünf Jahren Hörspiele gehört. Mein erstes war „Rotkäppchen“ vom Label „Für dich“. Die MC habe ich heute noch. Danach folgten noch etliche Kinder-Hörspiele und dann so ab elf Jahren haben mich auch andere Themen interessiert. Ich habe sehr viele Gruselhörspiele gehört und ich war auch ein eifriger Comic-Leser. Ich liebte Superhelden-Comics und als ich dann im Karstadt in der Hörspielabteilung die erste Jan-Tenner-Folge „Angriff der grünen Spinnen“ sah und dann auch noch „Superheld“ auf dem Cover stand, musste ich die Kassette mitnehmen.

Welches war früher Ihre Lieblingsfolge?

Hrissomallis Das war die Nummer eins. Noch mit dem alten Logo und dem Titel: „Jan Tenner – der Superheld“. Ich denke aus Nostalgiegründen und Kindheitserinnerungen ist dies meine Lieblingsfolge. Schon ziemlich abgefahren das sich der Superheld in ein Riesenspinne verwandet und dann auch noch grün ist. Da dachte ich immer an eine Mischung von „Die Spinne“ und „Der Unglaubliche Hulk“.

Übrigens als Hommage an die Erstauflage von Damals, wird unsere neue „Jan-Tenner“- Serie auch einen schlagkräftigen Untertitel tragen: „der neue Superheld“! Das ist so herrlich nostalgisch und eine ehrwürdige Verneigung vor der alten Serie.

Woher kam die Idee, die Reihe wiederzubeleben?

Hrissomallis Vor einigen Jahren wurden Actionfiguren von Jan Tenner vorgestellt. Ein paar Jungs, wenn ich mich nicht täusche aus Berlin, hatten sich die Rechte für Sammel-Figuren gesichert. Ich sah das auf Facebook und dachte mir, dass es eine tolle Idee ist, aber leider die Hörspielserie dazu fehlt. Das war vor etwa zwei Jahren. Da war ich schon nah dran, mich beim Label Kiddinx um die Hörspiel-Lizenzen zu bemühen, aber ich dachte mir das wäre verschwendete Zeit. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass von Kiddinx Seite Interesse bestehen würde. Also verwarf ich den Gedanken. Aber der Gedanke ließ mich nie wieder los. Im August 2018 blickte ich mal wieder beim Arbeiten über meine „Kassettenwand“ und mein Blick fiel mal wieder auf die Jan-Tenner-Kassetten. Ich dachte mir: So jetzt ist es egal ob ich eine Abfuhr bekomme oder nicht ich frage jetzt nach den Lizenzen. Das tat ich dann auch und teilte Kiddinx mit, dass ich gerne die Serie fortsetzen würde und auch ein erfolgsversprechendes Konzept hätte. Daraufhin wurde ich nach Berlin zum Gespräch eingeladen.

Wie war dann der zeitliche Ablauf bis zur geplanten Veröffentlichung im September 2019?

Hrissomallis Im Oktober 2018 stellte ich Thomas Puchert und Yawar Haider, meine Ansprechpartner bei Kiddinx vor. Beide waren vom Konzept begeistert. Als ich die Nachricht von Thomas Puchert bekam war das wie Weihnachten und Ostern zugleich. Ich freute mich wie ein Honigkuchenpferd.

Im Dezember ging es dann nochmals nach Berlin zur Vertragsunterzeichnung wo ich die Geschäftsführerin Gabriele Salomon und Chefredakteur Dirk Gabler kennenlernte und wir schon einige Details zum Serienstart besprachen. Mein Exposé ließ ich Kevin Hayes zukommen und er machte sich gleich an die Arbeit zu den neuen Folgen. April waren dann sechs Drehbücher zur neuen Serie fertig und ich hatte schon kurze Zeit davor angefangen, die Schauspieler für die Aufnahmewochen in Berlin zu buchen. Dann Ende Mai fanden die Sprachaufnahmen zu der ersten Staffel in Berlin statt und wurden sogar filmisch dokumentiert. Kiddinx war vor Ort und drehte einen tollen Film zu den Aufnahmen, den es auf Youtube zu betrachten gibt. Es war alles sehr fruchtbar und aufregend!

Wie kam der Kontakt zu den Originalsprechern zustande?

Hrissomallis Das war weder schwierig noch aufregend, da ich mit Lutz Riedel und Mariannne Groß schon in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Als erstes nahm ich aber mit deren Tochter Sarah Riedel über Facebook Kontakt auf und berichtete ihr von meinen Plänen. Sie freute sich und berichtete es den Eltern. Ich nahm dann direkt Kontakt auf mit Lutz Riedel und Marianne Groß und beide waren sofort bereit, in ihre alten Rollen zu schlüpfen und waren vom Konzept auch sehr angetan.

Wie war deren Resonanz auf die Fortsetzungsidee?

Hrissomallis Sehr positiv natürlich. Und das machte sich auch dann bei der Arbeit zu der Serie bemerkbar. In jeder Position der Produktion war man sich bewusst, in welche große Fußstapfen man tritt und welche Verantwortung man trägt. Unser ganzes Team und auch Kiddinx sind mit Herzen und Enthusiasmus bei der Produktion.

Wie haben Sie die Fortsetzung inhaltlich erarbeitet?

Hrissomallis Ich fragte mich: Was möchten die Fans hören? Dann beobachtete ich sämtliche Foren über Hörspiele und suchte nach Jan-Tenner-Themen. Dir große Mehrzahl der Fans wünschte sich eine Fortsetzung mit den Sprechern der Originalserie. Das Problem war aber, dass sich Stimmen nun mal verändern und wir einen 28-jährigen Studenten nicht von einem reifen Mann jenseits der 60 sprechen lassen können. Also dachte ich nach und da fiel mir etwas ein. Vor etwa zehn Jahren gab es eine neue Serie von „Knight Rider“, „Knight Rider - Die neue Generation“. Ich fand diese Serie wirklich gut gemacht und besitze auch die DVD-Box dazu. Es gab nur einem Wermutstropfen und ich bin mir sicher, deswegen wurde die Serie nach nur einer Staffel eingestellt: David Hasselhoff hatte nur in der ersten Folge am Ende eine Kurzauftritt, wo er kurz mit seinem Sohn spricht. Meiner Meinung wurde hier eine Chance vertan. Hasselhoff hätte bei jeder Folge dabei sein sollen. Quasi als Mentor und Unterstützung für seinen Sohn. Wäre das toll geworden! Die Chance wurde bei dieser Fernsehserie vertan, aber ich wollt es anders machen. Jan Tenner, Laura und auch Professor Futura und General Forbett sollten weder alle dabei sein und auch Bordcomputer Mimo. Das hieß, die Serie würde gut 30 Jahre nach der letzte Episode der Classics spielen. Soweit so gut, aber: das würde ja heißen das Forbett und Futura um die 90 Jahre alt wären. Das war ein Problem. Also suchte ich nach einer Lösung und da kam mir der Geistesblitz! Futura und Forbett versuchen, Tanja aus ihrem Kälteschlaf zu wecken und es kommt zu einer großen Katastrophe. Durch eine Explosion kommt es zu einem Raum-Zeitriss und die Drei werden in die Zukunft katapultiert. Somit konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Futura und Forbett waren nun durch den Zeitsprung etwa so alt wie Jan und Laura und Tanja war jung geblieben. Und dann gab es da noch Jan junior und Lara, die Kinder von Jan und Laura. Und Mimo wurde zur mobilen Einheit umgebaut, so dass er nun aktiver mitwirken kann. Ich war mit dieser Konzeption sehr zufrieden und schrieb dann die Exposés zu den ersten sechs Folgen. Neue Gegner sollten kommen: die Schatten, Dr. Brain alias „Das Hirn“, Cryona die Eishexe , Tamara die Androidin und der Rattenkönig, nicht zu vergessen Ling Furiosa, der Herrscher über Ostland.

Werden auch jetzt Seren eine wichtige Rolle spielen?

Hrissomallis Ja werden sie, aber nicht in jeder Episode.

Wie lange werden die Hörspiele jeweils etwa dauern?

Hrissomallis Etwa 60 Minuten.

Sind wieder Erzählstränge über mehrere Episoden geplant (wie beim Stein-der-Macht-Zyklus)? Das war ja bei Jan Tenner damals schon ein Novum…

Hrissomallis Ja, das wird es auch geben. Es beginnt auch gleich mit der ersten Episode. Ich nenne es den „Schatten-Ostland-Zyklus“.

Inwiefern ist geplant, alte Freunde und Gegner in den neuen Hörspielen zurückzubringen?

Hrissomallis Es wird auch alte Feinde wieder zu hören geben, aber natürlich auch viele neue Widersacher. Wir versuchen, abwechslungsreiche Unterhaltung zu bieten. Unterhaltung die den Fans Spaß machen und sie immer wieder aufs Neue fesseln soll. Soviel kann ich auch verraten: In späteren Episoden soll auch Professor Zweistein zurückkehren, aber nicht die Version aus der Parallelwelt sondern das Original!

Mit Heinz Giese, Klaus Miedel und Ulli Herzog sind ja vertraute Stimmen von einst schon gestorben. Klaus Nägelen ist 92 Jahre alt. Wie sind Sie die Neubesetzung dieser Rollen angegangen?

Hrissomallis Ja, leider sind alle drei mittlerweile verstorben, Ich kam also an einer Neubesetzung nicht vorbei. Für General Forbett hatte ich sofort Thomas Kästner im Ohr, der in der Vergangenheit in einigen Hörspielen von mir eine ähnliche Rolle gespielt hat. Er war für mich die perfekte Besetzung. Till Hagen war auch gleich die erste Wahl, da ich ihn schon in einer anderen Serie eingesetzt hatte und wir schon öfters zusammen gearbeitet hatten. Für mich war und ist er der perfekte Erzähler. Professor Futura war da schon schwieriger. Es sollte eine markante Stimme sein, die sanft und zugleich auch energisch sein konnte. Das war schwierig. Dann bekam ich mit, dass es eine neue Star-Trek-Serie geben soll mit dem Namen „Picard“, die sich um Captain Picard von der Enterprise drehen soll. Ich kannte auch Herrn Eichel aus der Vergangenheit und ja, da fiel es mir wieder ein, er hatte auch Professor Xavier von den X-Men synchronisiert (den auch Picard-Darsteller Patrick Stewart spielt). Die Entscheidung war gefallen, denn Herr Eichel hatte genau das, was ich suchte.

Es erscheinen gleich sechs Folgen auf einmal – was ist die Strategie dahinter?

Hrissomallis Ich mache es kurz und knapp: Große Serien beginnt man mit sechs Folgen. John Sinclair und Faith van Helsing starteten auch mit sechs Folgen! Ich war und bin vom Erfolg dieser großartigen Serie überzeugt und da macht man keine halben Sachen. Entweder ganz oder gar nicht.

Inwiefern sind die Skriptschreiber von früher, bzw. auch die Musikmacher (Jutta Stahlberg) noch dabei?

Hrissomallis Wir durften die Original-Musik von Jutta Stahlberg covern. Das hat Tom Steinbrecher gemacht, mit Unterstützung am Schlagzeug von Marc Nathaniel. Der Titel ist nun etwas rockiger und zeitgemäßer, ansonsten fühlen wir uns natürlich der alten Musik verpflichtet.

Wie haben Sie die gescheiterte Neuauflage „Die neue Dimension“ damals betrachtet?

Hrissomallis Ich habe damals nur eine Folge gehört. Das war Folge eins. Sie hat mich damals nicht wirklich angesprochen. Irgendwie wollte bei mir der „Spirit“ der Originalserie nicht rüberkommen, aber Geschmäcker sind eben verschieden. Ich denke Jan Tenner ist sehr, sehr von Lutz Riedel geprägt.

Wann und wie entscheidet sich, ob die neue Serie über sechs Folgen hinausgehen wird?