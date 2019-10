Auszeichnung : Hessischer Filmpreis für Deutsches Filminstitut

Frankfurt/M. Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum (DFF) ist als erste Institution bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden.

Die langjährige Direktorin des DFF, Claudia Dillmann, nahm den Preis gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Ellen Harrington und dem Vorstandsmitglied Nikolaus Hensel entgegen. Der Schauspieler Hanns Zischler würdigte das DFF, das in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum feiert. „Ich beglückwünsche das Institut, für seine Arbeit, uns die Filmgeschichte unermüdlich nahe zu bringen und am Leben zu halten“, sagte er.

Den mit 7500 Euro dotierten Newcomer-Preis erhielt die Schauspielerin und Filmemacherin Maryam Zaree. Ihr Regiedebüt „Born in Evin“ war in der Kategorie bester Dokumentarfilm nominiert, konnte sich aber nicht gegen „Why are we creative?“ von Hermann Vaske durchsetzen. Der beste Spielfilm war nach Meinung der Jury „Bruder Schwester Herz“ von Tom Sommerlatte. Emma Bading erhielt die Ehrung als „Beste Schauspielerin“ für ihre Leistung im Fernsehfilm „Play“. In der Kategorie „Bester Schauspieler“ wurde Uwe Ochsenknecht für seine Rolle als reicher Nichtsnutz in der Fernseh-Miniserie „Labale&Erben“ ausgezeichnet.