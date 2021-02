Mediensatire : Herbig-Film „1000 Zeilen“ mit M'Barek und Nay

Jonas Nay (l) und Elyas M'Barek (Archivfotos) werden die Hauptrollen in der „1000 Zeilen“ spielen. Foto: Jörg Carstensen/Jens Kalaene/dpa/ZB/dpa

Potsdam Es soll eine moderne Hochstaplergeschichte werden: Michael Bully Herbig ließ sich vom Fälscherskandal beim „Spiegel“ inspirieren.

Elyas M'Barek und Jonas Nay werden die Hauptrollen in Michael Bully Herbigs Mediensatire „1000 Zeilen“ spielen. Inspiriert ist der Kinofilm von Juan Morenos Buch über den Fälscherskandal beim „Spiegel“.

Wie die Produktionsfirma Ufa Fiction am Montag weiter mitteilte, sollen die Dreharbeiten in diesem Sommer in München, Berlin, Hamburg und Spanien stattfinden.