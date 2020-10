Teil-Lockdown : Helge Schneider schreibt Brief an Olaf Scholz

Helge Schneider schreibt Brief an Olaf Scholz

Mülheim/Ruhr Der Musiker bittet den Bundesfinanzminister um eine Korrektur der Corona-Finanzhilfe im November.

Schneider veröffentlichte am Donnerstag auf Facebook ein Foto eines mit Schreibmaschine geschriebenen Briefes an Scholz: „Bei der Untertützung für Künstler ist Dir ein Fehler unterlaufen: Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient, also kann man dafür ja auch keine 75 % ausrechnen. Bitte mache das anders. Zum Beispiel nehme den JAHRES-MONATSDURCHSCHNITT. Danke!“ Über den Post von Schneider hatte zuvor der „Berliner Kurier“ berichtet.