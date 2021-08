Tournee : Heino will zurück zu klassischen Wurzeln

Nürnberg „Im Grunde genommen wollte ich immer Klassik singen“, sagt Heino. Bei seiner nächsten Tournee hat der Volksmusiker Mozart und Beethoven im Angebot.

Im Alter von fast 83 Jahren kehrt der Volksmusikbarde Heino zu seinen klassischen Wurzeln zurück. Mit der Tournee „Heino goes Klassik“ von September an durch 19 deutsche Städte wolle er an seine Gesangsausbildung als junger Musiker in den 1960er Jahren anknüpfen, sagte Heino in Nürnberg.