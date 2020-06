Kreativ in der Krise : Heiko und Roman Lochmann über ihre Pläne als Musiker

München Heiko und Roman Lochmann haben über ihre Zukunft nachgedacht - und waren viel im Studio, um Musik zu machen.

Die ehemaligen YouTuber Die Lochis stehen in den Startlöchern für eine neue Musikkarriere. „Wir arbeiten täglich an neuer Musik, haben die letzten Monate zu einem Sound gefunden und sind auf dem besten Weg neue Musik zu droppen!“, sagten Heiko und Roman Lochmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.