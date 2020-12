Streaming : Harmoniegesänge und Brüderstreit - Doku über die Bee Gees

Berlin Sie sangen herrliche Sixtiespop-Ohrwürmer, die den Beatles Konkurrenz machten, und lieferten den Soundtrack zur Disco-Ära: The Bee Gees. Eine neue Doku schildert die auch tragische Karriere der Gibb-Brüder.

Die Beatles sind ihre Vorbilder, zeitweise kommen sie in den 1960ern an die Beliebtheit der „Fab Four“ sogar fast heran. Der weltweite Siegeszug der Bee Gees - einer australisch-britischen Band um Barry, Maurice und Robin Gibb - beginnt aber erst im nächsten Jahrzehnt, mit Soft-Soul und Disco-Funk.

Die Doku „The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart“, die ab 21. Dezember auf mehreren Streamingportalen verfügbar ist, beginnt mit einem Auftritt von 1979 unter frenetischem Jubel - eine Art „Bee-Gees-Mania“ - und einer wütenden Bitte der Musiker um etwas Privatsphäre. Ende der 70er ist das Trio auf dem Höhepunkt einer atemberaubenden Laufbahn.