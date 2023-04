Philharmonie Hamburgs Staatsorchester spielt Debüt in Carnegie Hall

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter Leitung von Kent Nagano gibt am 22. April sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall. „Es ist das wohl wichtigste Ereignis in der Geschichte des Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, das außerhalb seiner Heimatstadt stattfindet: das Debüt in der legendärsten aller Konzerthallen, der Carnegie Hall in New York“, teilte das Staatsorchester mit.