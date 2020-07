Stiftung Preußischer Kulturbesitz : Frischer Wind für Stiftungs-Riesen?

Berlin Viele Hierarchien, unklare Entscheidungsprozesse: Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gilt als zu behäbig. Jetzt soll sie reformiert werden.

Schon der Name klingt wenig dynamisch: Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dahinter verbirgt sich allerdings ein kultureller Kosmos, der auch weit jenseits nationaler Grenzen seinesgleichen sucht. Mit der Stiftung soll nun die größte deutsche Kultureinrichtung aufgelöst werden (wir haben berichtet). Eine entsprechende Empfehlung präsentierte der von Bund und Ländern getragene Wissenschaftsrat in Berlin – nach einer zweijährigen Analyse der Dachorganisation von staatlichen Museen, Bibliotheken und Instituten.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters will die Berliner Stiftung nun innerhalb von drei bis fünf Jahren reformieren. Die Studie sei ein „erster, sehr wichtiger Schritt, um die Stiftung zukunftsfest zu machen“, sagte die CDU-Politikerin während der Vorlage. Die Vielzahl der Institutionen führe zu einer „strukturellen Überforderung“ der Stiftung, begründete die in Dresden lehrende Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, die für den Wissenschaftsrat die Arbeiten an der Evaluation geleitet hatte.