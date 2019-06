In Klinik eingeliefert : Große Sorge um Bestseller-Autor Andrea Camilleri

Andrea Camilleri wird nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Foto: Claudio Peri/EPA/ANSA.

Rom Der italienische Bestseller-Autor Andrea Camilleri wird nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Sein Zustand sei ernst, berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa und die Tageszeitung „La Repubblica“ am Montag.

