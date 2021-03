Filmboom : Griechenland bei Filmproduzenten gefragter denn je

Der kanadische Regisseur David Cronenberg will dieses Jahr einen Film in Griechenland drehen. Foto: Claudio Onorati/ANSA/AP/dpa

Athen Daniel Craig, Tom Hanks, Jamie Lee Curtis - sie und viele andere Stars sollen dieses Jahr in Griechenland drehen. Das Land lockt Filmproduzenten mit hohen Subventionen und Hilfe bei der Bürokratie.

Ein Gesetz aus dem Jahr 2017 beschert Griechenland derzeit einen wahren Film-Boom, heißt es bei der griechischen Filmkommission. Der Staat bietet Subventionen in Höhe von 40 Prozent der Produktionskosten, sofern ein griechischer Produzent an dem Vorhaben beteiligt ist.

Denn die Bürokratie in Griechenland kann gewaltig sein. Und früher war obendrein oft der politische Wille nicht gegeben. Mit Verbitterung denken viele Griechen an den Film „Jason Bourne“ (2016) zurück: Nur auf der Leinwand raste Hauptdarsteller Matt Damon damals durch Athen - in Wirklichkeit wurde der Film in Spanien gedreht, weil es dort Subventionen gab. Schlimmer noch bei einem ur-griechischen Thema, dem Film „Hercules“ (2014), der in Budapest gedreht wurde. Co-Drehbuchautor Evan Spiliotopoulos erklärte damals: „Griechenland hat es uns nicht einfach gemacht, hat keine Türen geöffnet, hat nichts angeboten. Also wurde es als Drehort abgelehnt.“