Literarturkritik : Der Kritikerpapst und seine liebsten „Feinde“

Nicht nur Günter Grass rieb sich jahrelang stark an seinem Kritiker. Foto: picture alliance / dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken (sop) Es war eine Fehde, die den späteren Nobelpreisträger und seinen Star-Kritiker über Jahrzehnte begleitete. Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki stießen sich schon früh aneinander.

Von Sophia Schülke

Grass‘ Debüt „Die Blechtrommel“ war für Reich-Ranicki zwar kein guter Roman, doch sah er den Autor immerhin als Talent. Als er aber 1995 dessen „Ein weites Feld“ medienwirksam als „ganz und gar missraten“ verriss, verlangte Grass, dass der Kritiker den Abgesang zurücknehme. Vergeblich. 2003 folgte ein versöhnliches Treffen, 2012 bezeichnete Reich-Ranicki Grass‘ israelkritisches Gedicht „Was gesagt werden muss“ als „ekelhaft“. Bis zuletzt blieb es ein Schlagabtausch – auf Augenhöhe. Und noch kurz vor seinem Tod gab Ranicki auf die Frage, auf was er noch warte, in einem Interview zu Antwort: „die Nachricht vom Tod Günter Grass’“. Der Schriftsteller überlebte den Kritiker um anderthalb Jahre.

Anders reagierte Martin Walser auf seinen Kritiker („Er weiß überhaupt nicht, was erzählen ist.“): 2002 veröffentlichte er den Roman „Tod eines Kritikers“, indem ein solcher namens André Ehrl-König von einem Autor vermeintlich umgebracht wird. Walsers Mediensatire erfuhr öffentliche Ablehnung, aufgrund der darin geschilderten Mordfantasien und dem offensichtlichen Bezug auf Reich-Ranicki. Von „übermenschlichem Hass“, „Ehezwistigkeiten älterer Paare“, aber auch von Antisemitismus war die Rede. „Ihr Roman ist eine Exekution.(…) Die ,Herabsetzungslust‘, die ,Verneinungskraft‘, das Repertoire antisemitischer Klischees ist leider unübersehbar“, schrieb FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in einem offenen Brief. Walser erklärte: „Das Buch erzählt die Erfahrungen eines Autors mit Machtausübung im Kulturbetrieb zur Zeit des Fernsehens“. Und Reich-Ranicki? Der verriss Walser einmal mehr und bescheinigte „den totalen Zusammenbruch eines Schriftstellers“.

Aber Walser war nicht der einzige, der sich literarisch an dem omnipräsenten Kritiker rieb. Michael Ende schuf in seinem Kinderbuch „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ 1989 das Büchernörgele: „ein besonders scheußliches kleines Monster, (…) im Volksmund auch Klugscheißerchen oder Korinthenkackerli genannt“. In den Illustrationen trägt es die Züge Reich-Ranickis. Dieser reagierte mit „Verständnis“ und ignorierte Endes Bücher weiter. 1995 brachte dann der Eichborn Verlag ein „Büchernörgeli“ als Quietschfigur, eine Reich-Ranicki-Karikatur, heraus, welche aufgrund ihrer antisemitischen Stereotype kritisiert und 2008 in die Schau „typisch! Klischees von Juden und anderen“ der Jüdischen Museen Berlin und Wien aufgenommen wurde.