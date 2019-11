„Bohemian Rhapsody“-Produzent : Graham King dreht Michael-Jackson-Film

Los Angeles Er hat bereits Filme wie „Bohemian Rhapsody“ und „Aviator“ produziert. Nun will Graham King auch das Leben von Michael Jackson auf die Leinwand bringen. Ein bekannter Autor soll das Drehbuch schreiben.

Einzelheiten über das geplante Jackson-Projekt wurden zunächst nicht bekannt. Der „King of Pop“ war im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben. Anfang des Jahres hatte die Dokumentation „Leaving Neverland“ für Schlagzeilen gesorgt. In dem umstrittenen Film erheben zwei Männer heftige Missbrauchsvorwürfe gegen den Musiker. Trotz der neu aufgeflammten Kontroverse um mögliche Kindesmisshandlung soll ein Musical über den früheren Superstar 2020 an den Broadway kommen.