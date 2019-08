Geschichten aus Westeros : GoT-Erfinder George R.R. Martin macht Hoffnung auf mehr

George R.R. Martin steckt noch voller Ideen. Foto: Christian Charisius.

Berlin Fans der TV-Serie „Game of Thrones“ (GoT) können auf weitere Geschichten aus der Fantasy-Welt Westeros hoffen. Geht es nach GoT-Schöpfer George R.R. Martin, dann ist die Welt, in der die Saga spielt, noch längst nicht auserzählt.

„'Das Lied von Eis und Feuer' ist nur eine spezielle Geschichte über eine spezielle Gruppe aus Figuren in einer Reihe spezifischer Krisen, die in dieser Welt erzählt wird“, sagte der 70 Jahre alte Schriftsteller und Fernsehproduzent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Aber es gibt noch andere Geschichten in Westeros.“

Wie die Geschichten erzählt werden sollen, ließ Martin offen. Im Mai hatte er in seinem Blog bekanntgegeben, an der Entwicklung von fünf weiteren Stoffen für den GoT-Sender HBO zu arbeiten. Einige davon hätten nichts mit der Westeros-Welt der erfolgreichen Fantasy-Saga zu tun.