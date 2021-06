Filmfestival : Goldene Ehrenpalme für Jodie Foster in Cannes

Paris Zweimal hat sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewonnen. Jodie Foster ist eine Klasse für sich. Im Juli wird sie in Cannes ausgezeichnet.

Foster, die für ihre Leistung in „Angeklagt“ und „Das Schweigen der Lämmer“ mit dem Oscar als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde, gehört zu den Stammgästen in Cannes. Erstmals nahm sie als 13-Jährige an dem Festival teil. Damals spielte sie in „Taxi Driver“ von Martin Scorsese mit, der 1976 die Goldene Palme gewann. Cannes sei ein Festival, das ihr Leben entscheidend beeinflusst habe und dem sie viel verdanke, wurde die Schauspielerin zitiert.