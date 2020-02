Bis zum 31. März : Lieblingszitate aus Hoch- und Popkultur gesucht

Berlin Ob von Hannah Arendt, den Beatles oder aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“: Das Goethe-Institut sucht Lieblingszitate aus der europäischen Kultur. Bis zum 31. März können auch Menschen aus Deutschland ihren Vorschlag per E-Mail an verschwindendewand@goethe.de senden, wie das Institut gestern in Berlin mitteilte.

Die Gewinner-Zitate sollen Teil einer Installation mit dem Titel „Verschwindende Wand“ werden, die anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab Sommer 2020 in zehn europäischen Ländern zu sehen sein wird.