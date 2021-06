„Godzilla vs. Kong“ startet im Kino : Da laust mich doch der Affe

Voll auf die Zwölf: Vielleicht sind Filme, in denen ein Riesenaffe und eine Riesenechse herumbrüllen und sich gegenseitig Kinnhaken verpassen, genau das Richtige für die Wiederöffnung der großen Leinwände in Coronazeiten – „Godzilla vs. Kong“. Foto: Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

Saarbrücken Heute öffnen die Kinos im Saarland wieder – viel Hoffnung setzen die Kinobetreiber auf ein buntes Action-Spektakel: „Godzilla vs. Kong“.

„Einer wird fallen“: So steht es auf Werbebannern zum Film. Und das ist dann doch reichlich untertrieben. Wie es sich gehört, fallen, stürzen und purzeln in diesem Actionfest nämlich nicht nur Kong und Godzilla. Sondern auch Häuser und Brücken. Überhaupt wartet der Film mit gleichsam klassischen Bildern auf, die Fans der Riesenechse und des Affen (die erstmals 1962 in einem Film aufeinander trafen) erfreuen dürften: Godzilla, der Wohnblocks wie Streichhölzer zertritt. Kong auf der Spitze eines Wolkenkratzers. Kong, wie er mit seinem Riesenfinger den Finger des kleinen Mädchens berührt. Kong, wie er eine Streitaxt gen Himmel reckt, sich voller Stolz auf die Brust klopft. Aber auch, sehr hübsch, und tatsächlich etwas überraschend: ein noch schlaftrunkener Kong, der sich nach dem Aufwachen zunächst genüsslich die rechte Pobacke kratzt, um daraufhin in einem Wasserfall zu duschen.

Bleibt nur noch abzuwarten, ob der, alles in allem doch sehr ordentliche Blockbuster auch dazu angetan ist, dem hiesigen Post-Corona-Kino den dringend benötigten Anschub, die dringend benötigte Starthilfe zu gewährleisten. In den USA jedenfalls, wo der Film schon ab Ende März zu sehen war, avancierte er zur bisher erfolgreichsten Veröffentlichung in Covid-Zeiten. Selbst der so dringlich erwartete, letztlich aber doch etwas enttäuschende Sommerhit des zurückliegenden Corona-Jahres, Christopher Nolans „Tenet“, kann da nicht mithalten. Zum Abspann schließlich dieses für amerikanische Blockbuster-Verhältnisse angenehm kurzen Films (unter zwei Stunden!) hören wir das wunderbar hippieske „The Air That I Breathe“ von den Hollies: „Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you...“.