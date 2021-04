Rockband : Gitarrist May: Queen drohte früh das Aus

Der Gitarrist der britischen Rockband Queen Brian May. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

London Heute zählt sie zu den bekanntesten Rockbands der Welt. Das Mega-Album „A Night At The Opera“ war ihr finaler Durchbruch. Doch es hätte sie fast in den Ruin getrieben, wie Gitarrist May nun erzählt.

Der britischen Rockband Queen hat nach Angaben ihrer Mitglieder schon früh das Aus gedroht - doch der Erfolg des Mega-Albums „A Night At The Opera“ (1975) hat das Überleben gesichert.

„Wir waren nicht nur arm, sondern auch verschuldet“, erzählt Gitarrist Brian May (73) in einem Videoclip. Ton, Licht und Mitarbeiter seien noch nicht bezahlt gewesen. „Wir waren also an einem wirklich entscheidenden Punkt. Wir hätten uns vielleicht trennen müssen, wenn das Album nicht gut gelaufen wäre“, sagte May. Schlagzeuger Roger Taylor betonte: „Es fühlte sich an, als ginge es um die Wurst.“

Doch es kam anders: Das zum damaligen Zeitpunkt teuerste Album der britischen Musikgeschichte mit Songs wie „Bohemian Rhapsody“, „I'm in Love with My Car“ und „Love of My Life“ wurde ein Welterfolg und verkaufte sich millionenfach. „Es war ein teures Album mit enormer Komplexität“, sagte May. „Wenn ich jetzt darauf schaue, frage ich mich, wie wir einiges hinbekommen haben.“ Heutzutage gilt „A Night At The Opera“ als eines der besten Alben der Musikgeschichte. Der Titel bezieht sich auf den gleichnamigen Film der Marx Brothers von 1935 (deutscher Titel „Skandal in der Oper“).