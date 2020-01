Rundfunk : Gisela Rink ist neue Vorsitzende des Rundfunkrats

Saarbrücken Der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks hat am Montag in seiner konstituierenden Sitzung Gisela Rink (CDU) zur neuen Rundfunkratsvorsitzenden gewählt. Die 68-Jährige löst in diesem Amt den bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Krause ab, der dem SR-Gremium seit 1992 angehört und den Rundfunkrat rund sechs Jahre lang führte.

