Kunstraub : Wiedergefundener Picasso in Athen präsentiert

Athen Das gestohlene Picasso-Gemälde hat eine besondere Bedeutung für Griechenland: Er wurde nach dem Krieg vom Künstler persönlich an das griechische Volk übergeben.

Ein 49 Jahre alter Grieche war am Montag festgenommen worden und hatte den Kunstraub aus der Athener Pinakothek im Jahr 2012 gestanden. Die Polizei hatte den „Frauenkopf“ sowie ein Gemälde des frühen Piet Mondrian in einer Schlucht rund 50 Kilometer von Athen mitten im Gestrüpp entdeckt. Zuvor seien die Bilder in einer Lagerhalle versteckt gewesen, teilte das Ministerium am Dienstag in Athen mit.