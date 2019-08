Museumsneubau am Kulturforum : Gerhard Richter gibt Werke nach Berlin

Berlin, Köln Der Maler Gerhard Richter will einige seiner Werke für das in Berlin geplante Museum der Moderne zur Verfügung stellen. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nach einem Besuch in Richters Kölner Atelier mit.

