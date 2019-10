Ausgestiegen : „Game of Thrones“-Macher verlassen „Star Wars“-Projekt

Los Angeles Die Macher der Kultserie „Game of Thrones“ haben ein geplantes „Star Wars“-Projekt überraschend verlassen. Grund für den Ausstieg sei ihr voller Terminkalender, berichteten US-Medien.

Im Februar 2018 kündigten die Studios Lucasfilm und Disney eine neue Trilogie der Sternenkrieger-Saga an - unabhängig von der Geschichte um Luke Skywalker. Benioff und Weiss sollten dafür neue Figuren und Welten erschaffen. Die beiden hatten für die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ in den vergangenen Jahren mehrere Emmys gewonnen. Die Serie endete in diesem Jahr mit der achten Staffel.