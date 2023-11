Bernard Henri-Lévy Frankreichs Starphilosoph „BHL“ wird 75

Für Lévy, der am Sonntag (5. November) 75 Jahre alt wird, ist die Philosophie eine intellektuelle Basis, die er nutzt, um „auf allen Seiten gleichzeitig zu leben“. Geboren wurde der Intellektuelle in Béni Saf in Algerien. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, die nach seiner Geburt nach Paris zog.