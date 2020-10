Branchentreff : Frankfurter Buchmesse ohne Publikum eröffnet

Frankfurt/Main Videobotschaften und Livestream statt Gala und Glamour: Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse war ganz anders als gewohnt. Auch der Rest der Messe wird wegen Corona überwiegend im Internet stattfinden.

Ohne Publikum ist am Dienstagabend die 72. Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Die Eröffnungsfeier in der Festhalle wurde live im Internet übertragen. Ausländische Gäste wurden per Videobotschaft zugeschaltet, darunter der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Kanada wäre in diesem Jahr Ehrengast gewesen. Wegen der Reisebeschränkungen hat das Gastland seinen physischen Gastlandauftritt auf 2021 verschoben.